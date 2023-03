Vanopslagh har tidligere sagt, at han troede, at han havde styr på reglerne.

Men den køber Peder Hvelplund ikke.

- Jeg har hvert fald svært ved at se andet, end at det her er noget, der er gjort med forsæt, siger han.

Folketingets formand, Søren Gade (V), vil ikke forholde sig til Enhedslistens og Alternativets ønske og den konkrete sag i en skriftlig kommentar til DR.

Søren Gade henviser i stedet til en tidligere sag fra 2015, hvor Simon Kollerup (S) også brød reglerne for medlemsboliger.

- Jeg kan oplyse, at et tidligere præsidie har besluttet, at når en medlemsbolig tidligere ikke har været anvendt i overensstemmelse med reglerne, har medlemmet tilbagebetalt tilskuddet til dobbelt husførelse.

- Det tidligere præsidie besluttede også, at der ikke skulle være krav om yderligere tilbagebetaling. Den beslutning holder jeg mig til, skriver Søren Gade til DR.

Dengang kom der ikke en sag ved politiet. På det tidspunkt havde Enhedslisten et medlem af Folketingets Præsidium.

- Nu kender jeg jo ikke sammenhængen mellem de to sager - om der har været nogen forskelle i forhold til det. Jeg kan i hvert fald sige, at det var vores tilgang dengang, at de her sager skulle undersøges, og vi netop skulle sikre, at man ikke misbrugte folketingslejligheder, siger Peder Hvelplund.