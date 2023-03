Regeringspartier holder tæt om ønsker til politikeres løn og pension

Hverken Venstre eller Moderaterne kan eller vil fortælle, hvad deres oplæg er, når Folketingets partier skal drøfte politikernes løn- og pensionsvilkår.

Det fortæller regeringspartiernes gruppeformænd.

Mandag lød det i en kort fællesudtalelse fra gruppeformændene for alle tre regeringspartier, at ”der er brug for, at vi ser på, om vi kan nå til enighed omkring politikeres pension og vederlag”.