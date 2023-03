- Det ville være helt utroværdigt at sige, at nu stiller jeg op som formand, men jeg bliver kun et halvt år eller et år.

- Vi aner ikke, hvornår næste folketingsvalg kommer. Jeg håber selvfølgelig, at det kommer relativt tidligt, for jeg vil gerne af med den regering, vi har nu, og have en borgerlig regering.

- Men det betyder også, at man er nødt til at blive siddende længere, hvis det her skal lykkes, siger Pernille Vermund.

Hun meddelte 10. januar i år, at hun ville stoppe som formand for Nye Borgerlige så hurtigt som muligt og træde ud af Folketinget efter næste folketingsvalg.