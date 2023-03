EL: Danmark stiller sig på forkert side med våbeneksport til Saudi-Arabien

- Jeg synes jo, at vi med Saudi-Arabien taler om et tyrannisk forbryderregime, som er homofobisk, som er kvindeundertrykkende og menneskerettighedskrænkende, og som deltager i en af de værste konflikter, som verden kan lægge øjne til lige nu - altså konflikten i Yemen, siger Hvelplund.

Udenrigsministeren erkender i Politiken, at det er et stort dilemma at tillade våbeneksport til de to lande igen, men at der i virkelighedens verden er brug for våben.

Det argument anerkender Peder Hvelplund ikke.

- Jeg mener, at vi bestemt står i en meget ustabil situation i verden, og derfor er der jo nu brug for en international retsorden. Og der handler det jo netop om at placere sig på den rigtige side af historien, siger han.