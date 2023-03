M-profils kreds om anklager: Det ligger på Jon Stephensens bord

Han er også anklaget for at have forfalsket et af Aveny-T’s bestyrelsesmedlemmers underskrift.

- Vi har ikke rigtig andet at tilføje, end hvad vi allerede har udtalt fra kredsens side af. Det ligger på Jons bord, udtaler politisk sekretær for Moderaterne i Københavns Storkreds Katja Piecko.

- Det lyder måske lidt overfladisk, men vi tænker sådan set ikke så meget over det. Lige nu koncentrerer vi os om, at vi snart skal til et årsmøde, og der er en politisk agenda der, som vi skal forholde os til.

Moderaterne holder landsmøde den 25. marts, hvor alle de lokale kredse og baglandet mødes i Vejle.