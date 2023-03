»Det var et projekt, vi havde tænkt på allerede i sommers. Noget, der hed ”Boje på Borgen”. Et spin-off af Nye Borgerlige, men uden at det var decideret Nye Borgerlige. Det skulle gøres i mit eget regi,« forklarede han og uddybede, at pengene skulle gå til at oprette en Youtube-kanal, lave videoblog og merchandise.

En enig hovedbestyrelse afskedigede sent torsdag aften Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige.

Det skete ifølge bestyrelsen, efter at han havde stillet »abnorme« pengekrav i form af bl.a. krav om et uopsigeligt formandstillæg på 55.000 kr/mdr i fire år inkl. pension. Derudover skulle Boje ifølge bestyrelsen også have bedt om at få 350.000 kr. fra en intern partikonto til sin egen private konto til en »personlig brandingkampagne«, og hvis ikke han fik dem, truede han ifølge bestyrelsen med at gå.