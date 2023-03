Lars Boje Mathiesen nåede at få lidt over en måned som formand for Nye Borgerlige.

Sent torsdag aften skriver partiets hovedbestyrelse i en mail til medlemmerne, at Lars Boje Mathiesen stopper som formand, og at han er blevet ekskluderet fra partiet.

Denne dramatiske udvikling kommer efter nogle turbulente måneder for Nye Borgerlige. Siden valget i november sidste år har partiet mistet halvdelen af sin folketingsgruppe.