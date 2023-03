Danmark åbner igen for våbeneksport til to golflande

Det er produkter, der har både en civil og militær anvendelse. Det kan for eksempel være overvågningsudstyr.

Lars Løkke Rasmussen understreger dog over for Politiken, at beslutningen ikke betyder et ”saudiarabisk våbeneksport-eventyr”.

Han henviser til, at Udenrigsministeriet vil lave analyser og sikkerhedsvurderinger for at undgå, at eksporterede våben bliver brugt til undertrykkelse af egen befolkning eller i krige, hvor ”de pågældende lande engagerer sig uhensigtsmæssigt”.

Dansk forsvarsindustri omfatter flere end 200 virksomheder og omsætter for omkring tre til fire milliarder kroner om året.