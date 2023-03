Moderaternes retsordfører frifindes for brud på ligebehandlingslov

Nævnet fandt, at afskedigelsen skete uretmæssigt og var begrundet i, at advokaten havde meddelt, at han skulle i fertilitetsbehandling.

Det ville kræve en operation, og at advokaten skulle være væk fra kontoret i en periode.

Umiddelbart efter afskedigelsen blev medarbejderen bortvist fra advokatkontoret.

Selve bortvisningen var ifølge rettens vurdering i strid med reglerne. Det skal koste advokatfirmaet 75.000 kroner, har retten afgjort.

Tobias Grotkjær Elmstrøm er tilfreds med rettens afgørelse.