Nyheden udløste glædestårer: Slut med at børn på flugt må forlade krisecenter

Som Jyllands-Posten beskrev sidste år spænder lovgivningen i dag ben for, at mindreårige kan få husly. Joannahuset er nemlig forpligtet til få samtykke fra forældrene eller forældremyndighedshaverne, hvis børn skal overnatte på centret. Kort sagt: Børnene skal have tilladelse fra de selvsamme forældre, de er stukket af fra.

På en enkelt nat i februar sidste år bankede tre mindreårige på døren til krisecentret, men to endte med at gå ud i natten igen, og den tredje blev nødt til at tage tilbage til det voldelige hjem, hun var flygtet fra, fordi det ikke var muligt at skaffe samtykke fra forældrene.

Fremover skal forældrene blot orienteres om, at børnene sover på Joannahuset.

De Konservatives socialordfører, Brigitte Klintskov Jerkel, har længe presset på for ændringen: