06/03/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Mette Frederiksen kendte til ubetalt regning, der blev skjult for danskerne

For præcis et år siden gik fem partier sammen om at opruste dansk forsvar for milliarder. Jyllands-Posten kan nu oprulle i hidtil ubeskrevne detaljer, hvordan en stor regning blev gemt væk, uden at befolkningen fik noget at vide. Lige indtil store bededag efter folketingsvalget skulle afskaffes.