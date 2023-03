Uret tikker, hjertet banker, synger Steffen Brandt i TV2-sangen om en verden fra forstanden.

Således også i sagen om store bededag, hvor timerne er ved at rinde ud for et insisterende mindretal i Folketinget, der forsøger at indsamle 60 underskrifter, der kan udløse en folkeafstemning, som ikke er set mage i 60 år.