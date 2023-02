Tidligere LA-minister erkender store fejl i blå bloks sammenbrud

- Jeg ved ikke engang, hvordan jeg er endt her, siger Samuelsen under en telefonsamtale med Ammitzbøll-Bille, som erkender, at partiet nok var for naive.

Både Samuelsen og Ammitzbøll-Bille var klar til at forlade regeringen. Men Samuelsen ombestemmer sig. Ifølge bogen sker det efter et møde med rigmanden og hovedsponsor Lars Seir, som har postet millioner af kroner i partiet.

Det skaber splid mellem partiformanden og partiets nummer to, Ammitzbøll-Bille, som er uenig.

- Jeg har svært ved at se, hvordan partiet skal komme videre.

- Det er mig en gåde, at Anders har været så stålsat for at falde helt ned, lige så snart statsministeren sagde ”bøh”, skriver bogens forfatter.

Sagen førte til mytteri i partiet og en snak med Samuelsen om, hvorvidt Ammitzbøll-Bille skulle overtage som partiformand, hvilket Samuelsen nægtede. Det skulle den nuværende leder Alex Vanopslagh have støttet.

Ammitzbøll-Bille erkender det, han kalder store værdipolitiske fejl - såsom burkaforbuddet, Lindholm og dele af ghettopakken. Desuden hælder han i bogen visse partikammerater ned ad brættet.

Bogen ”Insider - Fire år med Løkke” udkommer på forlaget Peoples Press.