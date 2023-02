»Der er nu gået over et år, siden jeg blev sigtet,« skriver Claus Hjort Frederiksen i et opslag på Facebook.

Her kritiserer han, at der fortsat ikke er truffet beslutning om, hvorvidt der skal rejses tiltale mod ham i sagen om læk af fortrolige oplysninger.

Siden december 2021 har den tidligere forsvarsminister og frontfigur i Venstre været sigtet for at lække højt klassificerede statshemmeligheder. I maj sidste år vurderede Rigsadvokaten, at der kunne rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. Dette krævede dog, at Folketinget stemte for at ophæve hans parlamentariske immunitet. Det var der ikke flertal for, og sagen blev sendt tilbage til Rigsadvokaten.