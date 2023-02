Det lignede et sidste punktum for det langstrakte efterspil om ansvaret i minksagen.

I stedet har det udløst et nyt juridisk slagsmål om konsekvenserne for en stribe af de topembedsmænd, der fik hård kritik for at svigte, da S-regeringen i 2020 besluttede, at alle mink skulle aflives, uden at der var lovgrundlag til at kræve det. Og nu åbnes en dør på klem, for at nogle embedsmænd kan slippe af krogen.