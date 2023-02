Eksminister sagde farvel til politik men gør comeback

Hun har været minister for adskillige områder gennem sin karriere, og hun har blandt andet være miljø- og fødevareminister.

Her blev Kjer Hansen i 2016 tvunget til at gå af som minister, efter at De Konservative havde besluttet at trække tæppet væk under hende i den såkaldte Gyllegate-sag, der handlede om kvælstofudledninger og vandmiljø.

I 2021 forsøgte Kjer Hansen at forlade Folketinget, men det var på frivillig vis. Hun stillede op til kommunalvalget i Kolding Kommune for at blive borgmester.

Det så også ud til at lykkes, men på valgnatten blev hun kuppet af et alternativt flertal, der i stedet gjorde De Konservatives Knud Erik Langhoff til borgmester.

Det var kort tid efter folketingsvalget i november sidste år, at Kjer Hansen gjorde det klart, at hun var jobsøgende, hvilket ikke var ”foreneligt med byrådsarbejdet”.