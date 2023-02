Ny DF'er får fem ordførerskaber - to fra Pia Kjærsgaard

Thiesen var løsgænger i Folketinget, indtil det i mandags kom frem, at hun var blevet DF’er. Kort efter folketingsvalget i november forlod Thiesen Nye Borgerlige.

- Det er en fantastisk følelse at være medlem af Dansk Folkeparti, og jeg er blevet taget helt enormt godt imod - både af gruppen og af baglandet, siger Thiesen i pressemeddelelsen.

- Det betyder helt utrolig meget. Nu smøger jeg ærmerne op og går i gang med arbejdet. Vi har et rigtig stærkt hold, som jeg glæder mig helt utroligt meget til at arbejde sammen med - for Danmark og for danskerne, siger hun.