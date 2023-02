Danmark sender 20 millioner kroner til Syrien efter jordskælv

Pengene kommer oven i de 10 millioner kroner, som ministeren mandag meddelte, at Danmark vil donere til Tyrkiet og Syrien.

Det vil sige, at Danmark indtil videre samlet bidrager med 30 millioner kroner.

Midlerne til Syrien skal nu søges af organisationer, der kan stå for at få nødhjælpen ud til dem, der har brug for det.

Mandagens jordskælv fandt sted mellem de tyrkiske byer Gaziantep og Osmaniye. De ligger omkring 50 kilometer fra den syriske grænse.

Flere end 5000 personer i Tyrkiet og Syrien har mistet livet. Antallet af sårede har rundet 20.000.