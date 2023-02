JP's politiske analytiker om Thiesens partihop: »Endnu en fjer i Morten Messerschmidts hat«

Det kommer formentlig ikke som den helt store overraskelse. I januar indgik hun et »arbejdsfællesskab« med Dansk Folkeparti, og så sent som i sidste uge fik hun ekstraordinært lov til at forhandle på Dansk Folkepartis vegne i nogle centrale forhandlinger på socialområdet.

Men nu er det officielt. Den tidligere Nye Borgerlige-profil Mette Thiesen har meldt sig ind i DF. Det fortalte hun mandag aften i et interview med Jyllands-Posten.