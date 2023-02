Røde partier: Børnefamilier mister penge med regeringens hjælp

- Men i forhandlingslokalerne får jeg at vide, at de bestemt ikke skal forvente, at de én til én får de penge, de har at gøre med i dag. Og dem, der så får, kan komme til at vente i månedsvis.

Fra 1. marts er det slut med at modtage et midlertidigt børnetilskud på mellem 500 og 700 kroner for forældre på eksempelvis kontanthjælp eller integrationsydelse.

Før valget havde Socialdemokratiet sammen med det daværende parlamentariske grundlag ellers aftalt at forlænge det. Men det droppede Socialdemokratiet efterfølgende.