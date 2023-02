Folketingets Granskningsudvalg har besluttet, at der skal laves en forundersøgelse i sagen om Ahmed Samsam, der blev dømt i Spanien for at støtte Islamisk Stat.

Det står klart efter et møde i udvalget fredag, oplyser Granskningsudvalgets nyvalgte formand, Ole Birk Olesen (LA).

- Et stort mindretal, det vil sige alle partier, som ikke er i regering, ønsker at gå videre med en forundersøgelse af Samsam-sagen, siger han.