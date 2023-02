De 130 mia. kr., som efter planen skal bruges på at styrke dansk forsvar, risikerer ikke at slå til. Det fremgår af et fortroligt notat med udkast til et nyt forsvarsforlig.

I notatet, som er klassificeret til tjenestebrug, fremgår det for det første, at udgifterne for det materiel, som Forsvaret ønsker sig, vil beløbe sig til