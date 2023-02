- Befriende med en politiker, som turde stille sig helt ud på planken og tage tæskene og stadigvæk have modet, siger Mette Frederiksen.

Før statsministeren holdt sin tale, sagde hun i et interview med TV 2, at det var en stor ære at få lov at tale om Ritt.

- Det er en kæmpe ære. Både som statsminister og som Socialdemokratiets formand, lød det fra statsministeren, som også sagde, at Ritt Bjerregaard havde betydet meget for hende personligt.

Ved mindeceremonien på Christiansborg var der desuden taler fra ministerkollega og partifælle Klaus Hjortnæs og professor Birgitte Possing.

Desuden optrådte musikeren Annika Aakjær.