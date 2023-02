Opslaget indeholder også et billede, hvor Venstre-formanden smiler uden for Rigshospitalets bygninger i København.

Han var på Rigshospitalet for en sikkerhedsskyld, lyder det.

Svimmelheden og hovedpinen kom onsdag formiddag.

- Det blev en lidt usædvanlig start på dagen. For efter et par møder her til formiddag fik jeg, hvad man nok bedst kan kalde for et ildebefindende, skriver Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen startede ugen med et besøg i Ukraine.

Mandag var han i byen Mykolajiv, hvor han sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) mødtes med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.