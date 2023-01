Forsvarschef håber på flere kvindelige soldater: Giver kampkraft

Der er brug for kvinder i Forsvaret, som ser frem til, at værnepligten også kommer til at omfatte kvinder, for det vil sikre bedre kampkraft.

Forsvarschef Flemming Lentfer mener, at det vil styrke Forsvaret med mere diversitet, efter at regeringen er blevet internt enig om at udvide værnepligten.

- Jeg synes rigtig godt om mere diversitet i Forsvaret. Det vil sige, at vi får en langt bredere palet at rekruttere fra til Forsvarets professionelle styrker.