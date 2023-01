Kosovo kræver bistandsmillioner for fængselsaftale

Men til Altinget siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Lars Engberg-Pedersen, at han ser en klar kobling mellem de to aftaler.

- Officielt gives pengene blandt andet til udvikling af vedvarende energi, men de knyttes tæt til etableringen af fængselspladser for afviste kriminelle asylansøgere fra Danmark,” siger han til mediet.

Udenrigsministeriet fastholder i et skriftligt svar, at man i Danmark betragter det som to selvstændige aftaler, skriver Altinget.

Aftalen med Kosovo blev sat i søen af den daværende S-regering. Den indebar, at Danmark skulle leje 300 fængselspladser i Kosovo til udlændinge, der er dømt til udvisning.