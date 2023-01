Lars Boje: Mikkel Bjørn sætter sig selv før Nye Borgerlige

- Det er klart, at jeg gerne ville have været de her sager foruden.

- Men det er nogle gange sådan i moderne politik, at nogle sætter sig selv før en sag. Det er trist, når det sker, siger Lars Boje Mathiesen med reference til Mikkel Bjørn.

At partiet nu er et mandat fattigere, er dog ikke udtryk for nogen stor krise i partiet, slår Lars Boje Mathiesen fast.

- Mikkel er en enkelt person, der har meldt sig ud af et parti. Vi er et parti med langt over 10.000 medlemmer.

- Han er en ung mand, skal man huske. Han er 27 år gammel og er lige blevet valgt ind i Folketinget, og så trækker hans partiformand sig tilbage. Det kan godt være overvældende, siger Lars Boje Mathiesen med reference til partistifteren Pernille Vermund, der for nylig meldte ud, at hun trækker sig som formand.