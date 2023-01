Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har over for TV 2 anklaget regeringen for at have tilbageholdt information om alvoren af situationen i det danske fængselsvæsen.

Kriminalforsorgen lagde ifølge TV 2 i november en kriseplan, der indebærer lukningen af 80 fængselspladser på grund af manglende personale.

Lukningen er godkendt af Justitsministeriet, men De Konservative og SF hævder, at de ikke er blevet orienteret om planen.

- Forligskredsen blev i september sidste år orienteret af min forgænger om den aktuelle og svære situation i Kriminalforsorgen, siger Peter Hummelgaard.