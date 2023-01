Partier anklager regeringen for lukkethed om fængselspladser

Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti anklager regeringen for bevidst at have tilbageholdt information om alvoren af situationen i det danske fængselsvæsen.

Det skriver TV 2.

Kritikken kommer, efter at TV 2 har afsløret, at Kriminalforsorgen i november lagde en kriseplan, der indebærer lukningen af 80 fængselspladser.