- Ja, det forventer jeg. Men det er ikke det vigtigste – det vigtigste er det politiske indhold, siger han.

Men han kan modsat heller ikke afvise, at han kan pege på statsminister Mette Frederiksen (S) en gang til.

Ved folketingsvalget 1. november gik Venstre og Jakob Ellemann-Jensen til valg på en blå regering med Ellemann-Jensen i spidsen.

Men partiet fik en vælgerlussing og gik fra 23,4 procent i 2019 til 13,3 procent.

Samtidig fik rød blok et smalt flertal, men Mette Frederiksen holdt fast i sit ønske om bred regering. Et ønske hun fik opfyldt, da hun 15. december præsenterede en bred regering med Moderaterne og Venstre.

Til trods for, at Jakob Ellemann-Jensen ellers flere gange havde slået fast, at han aldrig ville gøre Mette Frederiksen til statsminister.