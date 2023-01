For sådan er det naturligvis i alle livets forhold: Trusler eller ultimatummer over for andre fungerer kun, hvis man faktisk er villig til at følge dem til dørs. Ellers er de tomme og virkningsløse. Det gælder over for forældre. Det gælder i parforhold. Og det gælder i politik.

Det bliver i disse uger illustreret eksemplarisk i den højspændte bededagssag på Christiansborg. Her er to forskellige ultimatummer med til at sætte dagsordenen, og de rummer hver især risici for både regeringen og oppositionen. Det ene handler om de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, mens det andet er endnu mere prekært – og måske kan skabe politisk danmarkshistorie.