Biskopper kalder bededagsplaner for uhørt statslig indblanding

I stedet skal regeringen gå i dialog med de relevante parter og ”indgå i den gode danske tradition for samtale”, opfordrer biskopperne.

Fra Louise Schack Elholm lyder der i en kort meddelelse om mødet, at hun har ”respekt for, at biskopperne ikke er enige i regeringens forslag”.

- Ikke desto mindre ønsker regeringen at inddrage folkekirken så godt som muligt i udmøntningen af forslaget.

- Jeg har nu bedt biskopperne om at tænke over, hvilke konsekvenser det skal have for alterbogen, og hvem der skal inddrages i det videre arbejde, lyder det fra ministeren.

Danmarks ti biskopper var fredag eftermiddag indkaldt til møde om regeringens planer om at afskaffe store bededag. Der blev indkaldt til mødet som led regeringens inddragelse af folkekirken i forhold til beslutningen.