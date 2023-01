Danmark sender længe ventet våbensystem til Ukraine

Danmark sender våbensystemet Caesar-haubitser til Ukraine, som det danske forsvar ellers har ventet på i årevis.

Det siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Det her er en meget stor og betydningsfuld donation. Vi har løbende været i kontakt med ukrainerne om netop Caesar-artilleri, og jeg er glad for, at vi nu har fået bred opbakning fra Folketinget til at donere det til Ukraines frihedskamp, udtaler han i en pressemeddelelse.