18/01/2023 KL. 20:30

For abonnenter

Regeringen skifter igen forklaring i sagen om store bededag

Mette Frederiksen sagde, at afskaffelsen af en helligdag skulle betale for hurtigere penge til forsvaret. Men midt i stormen mod forslaget lyder nu en anden begrundelse: at der mangler milliarder langt ude i fremtiden.