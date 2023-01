Regeringen anlægger lovet søgsmål mod EU-mindsteløn

Et annullationssøgsmål er et forsøg på at få omstødt direktivet, med henvisning til at det ikke er i overensstemmelse med EU-traktaten.

EU-Kommissionen har dog gentagne gange sagt, at man vil respektere den danske model og ikke vil tvinge en lovfæstet mindsteløn igennem i Danmark.

Men det er altså ikke nok for Danmark, der helt vil have annulleret direktivet.

- Det er vigtigt at holde fast i, at direktivet ikke pålægger Danmark at indføre mindsteløn, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.