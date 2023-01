Nye Borgerlige har indkaldt hovedbestyrelse om formandsskifte

Det vil senest ske på partiets ordinære årsmøde i oktober, medmindre hovedbestyrelsen vælger at indkalde til et ekstraordinært årsmøde inden.

Vermund selv ser gerne, at hendes afløser bliver fundet inden oktober, men at beslutningen er op til hovedbestyrelsen.

Hvis det bliver besluttet, at der skal indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, skal det ifølge partiets vedtægter afholdes inden for 60 dage.

Der er endnu ingen, som har meldt sig som kandidat til at stå i spidsen for partiet. De to navne, der går igen i baglandet og hos politiske kommentatorer, er Lars Boje Mathiesen og den nyvalgte Mikkel Bjørn.