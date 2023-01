Ved at gennemtvinge afskaffelsen af store bededag uden om folkekirken og hen over hovedet på landets biskopper begår Venstre samme alvorlige fejl, som partiet før valget kritiserede statsminister Mette Frederiksen (S) for.

Sådan lyder advarslen fra Venstres tidligere formand for Folketinget, Christian Mejdahl, der nu melder sig ind i debatten om helligdagen.