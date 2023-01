Regeringen skal på banen, for det går ikke, at en russisk statsstyret organisation fortsat opererer i Danmark, selv om den er ramt af EU-sanktioner for bl.a. at drive et netværk af »påvirkningsagenter«.

Sådan lyder det fra udenrigspolitiske ordførere i Folketinget, som nu afkræver udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) svar