- Der er ikke nogen naturlig sammenhæng mellem store bededag og så flere penge til Forsvaret. Det er spin og manipulation og ikke en snus andet.

- Hvis regeringen bare har tænkt sig at tromle det her igennem Folketinget og efterfølgende over for fagbevægelsen og arbejdsgiverne, så er der kun et ord for det, og det er magtfuldkomment, siger beskæftigelsesordfører Karsten Hønge (SF).

Til gengæld for den droppede helligdag får de månedslønnede et løntillæg svarende til en arbejdsdag, mens timelønnede får almindelig timeløn.

Der skal ikke være flere arbejdstimer samlet for offentligt ansatte.

Derfor vil regeringen nedbringe antallet af offentligt ansatte, så der kommer 2700 færre.

Dansk Folkeparti kritiserer processen.