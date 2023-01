Dansk Folkeparti indgår samarbejde med løsgængeren Thiesen

Med sit farvel efter blot seks dage skrev Thiesen historie med det hurtigste exit fra et parti i en valgperiode.

Mette Thiesen får hjælp fra Dansk Folkeparti, og hun er selv parat til at hjælpe partiet i forbindelse med afstemninger i salen.

- Det kunne sagtens være, hvis Dansk Folkeparti har brug for en ekstra clearing, at jeg går ned og stemmer. Jeg er også blevet tilbudt at komme til et af deres gruppemøder for lige at møde de andre, siger Mette Thiesen.

Clearingsaftaler er uformelle aftaler mellem partierne, der sikrer, at medlemmer kan blive væk fra afstemninger, uden at det ændrer på et eventuelt flertal. Medlemmerne kan så bruge tiden på andet arbejde.

Det er gruppeformand i Dansk Folkeparti Peter Kofod, som har inviteret Mette Thiesen til at deltage i et gruppemøde.