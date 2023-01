Til Jyllands-Posten fortalte hun mandag, at der er to måder at afskaffe en helligdag på, og at store bededag - som er den, regeringen især har kig på - adskiller sig fra de andre.

»Det er Folketinget, der fjerner den som en fridag. Og hvis det er store bededag, kan jeg fjerne den som helligdag med kongelig resolution, og hvis det er en af de andre, skal man ind og ændre i Danske Lov,« sagde Louise Schack Elholm i et interview med Jyllands-Posten.

De ti danske biskopper mødtes mandag aften til et onlinemøde for at diskutere situationen. De har nu sendt en fælles udtalelse til netop kirkeministeren.