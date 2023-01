Fagforening: Nej til overenskomst hvis bededag skal fjernes

- Overenskomstforhandlingerne er i forvejen meget svære på grund af den høje inflation. Det her forslag skal regeringen tage af bordet hurtigst muligt, siger Mona Striib til avisen.

Adspurgt om konsekvensen kan blive, at fagbevægelsen vil anbefale et nej til et kommende overenskomstresultat, svarer Mona Striib ja.

Hendes udmelding kommer få dage efter et debatindlæg, hvor flere fagforeningsformænd, herunder Mona Striib selv, anklager regeringens forslag for at være et angreb på den danske model.