Vred Løkke indkalder Irans ambassadør: Det er bestialsk

- Det er en rigtig alvorlig situation i Iran. Det vækker mange forskellige følelser, blandt andet en enorm respekt for nogle mennesker, som udviser et helt ufatteligt heltemod ved at stille sig op imod et bestialsk styre.

- Det kalder på al vores opbakning. Men også en vrede over, at et styre kan være så ondskabsfuldt, siger Lars Løkke Rasmussen i Nyborg i forlængelse af De Radikales nytårsmøde.

To unge mænd blev henrettet i Iran lørdag. De var dømt for at have været med til at dræbe et medlem af den frygtede Basij-milits, der er knyttet til Irans Revolutionsgarde.