Lidegaard forstår frustration: Men krisen er ikke eksistentiel

- Men kræver det arbejde? Kræver det knofedt? Ja, det kommer det til. Og hvis det er sådan, du ser på det, så er vi et sted, man kan kalde kriseagtigt. Men det er ikke eksistentielt, siger Lidegaard.

Siden regeringsdannelsen i december er De Radikale blevet mødt af både kritik og forbavselse over beslutningen om ikke at gå med i regeringen, da partiet faktisk havde chancen.

Lidegaard valgte i sidste time, at De Radikale ikke skulle med, selvom han ”gerne ville have været med”. Men han blev nervøs for, om De Radikale fik den nødvendige plads og indflydelse.

- Da jeg satte mig ned og så på scenarierne, og det at stå frit uden for (regeringen, red.), så blev jeg nervøs for, at vi ville blive mast i den regering, og at vi ikke kunne få nok af vores politik igennem.