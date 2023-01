Offentligheden og vælgerne forstod ikke, hvad partiet ville, siger han. For De Radikale pegede fortsat på Mette Frederiksen som statsministerkandidat.

Det samme siger Lone Loklindt, som var fungerende landsformand, indtil Søren Bald overtog posten.

- Den måde, vi fik udløst valget, var meget svært at kommunikere og forstå for andre end os selv.

- Der er brug for at tænke over, hvordan vi kommunikerer. Jeg håber, at folketingsgruppen reflekterer over, hvordan de vil fremstå og arbejde, siger Lone Loklindt, der i dag repræsenterer partiet i Frederiksberg Kommune.

Hun havde forventet, at De Radikale ville være gået i regering. Men hun forstår omvendt godt, at det var et dilemma, siger hun.