Derfor ser han nu frem til at tale politik igen.

- Det betyder jo også, at vi forhåbentlig nu for alvor får ro til at tale om det vigtige politiske projekt, som jo er Dansk Folkeparti, og ikke hele tiden skal gå og være ængstelig over, at der nu kommer forstyrrende beskeder eller angreb på grund af den her sag.

- Sagen har varet syv år, og jeg føler mig nærmest 14 år ældre. Så jeg er rigtig glad for, at både jeg og partiet nu kan lægge det her bag os, siger Messerschmidt.