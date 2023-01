06/01/2023 KL. 07:58

»Bekymret« Messerschmidt sætter hårdt angreb ind mod Mette Frederiksen og SVM-regeringen: »For ensidig liberalistisk«

I sit første store interview siden sin frifindelse skoser Morten Messerschmidt den nye SVM-regering for at svigte de ældre og nedslidte og mener, at den politisk er »skåret ud af en liberalistisk verdensanskuelse«. Han ser ikke en blå opposition for sig, der i de kommende år går i økonomisk takt.