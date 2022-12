Thulesen Dahl ønsker Messerschmidt tillykke med frifindelsen

Anklagemyndigheden har en frist på to uger til at beslutte, om sagen skal ankes.

Dommen er en lettelse for Messerschmidt.

- Det betyder rigtig meget, for det er en sag, som har kastet lange skygger over Dansk Folkeparti og mig selvfølgelig som politiker i gennem syv år og et par måneder. Det at kunne lægge det bag sig, er rigtig godt, sagde Messerschmidt.

Det er anden gang, at sagen er for retten. Første gang blev Messerschmidt idømt seks måneders betinget fængsel. Men sagen skulle gå om, da dommeren blev erklæret inhabil, efter at han havde liket Facebook-opslag, som var kritiske over for Messerschmidt.

Også Peter Skaarup, DF’s tidligere gruppeformand, har vidnet i retssagen. Heller ikke han kan huske, at der blev holdt en EU-konference i 2015. Skaarup, som i dag er folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne, er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelse.