Arbejdersønnen fra Amager nærmer sig den politiske top

Ikke alle Peter Hummelgaards bekendte fra dengang holdt sig på den rigtige side af loven. Men selv blev han først student, og i 2012 blev han uddannet jurist.

Som minister har Peter Hummelgaard ved flere lejligheder oplevet, at man bliver genstand for mere opmærksomhed end som menigt folketingsmedlem.

I 2020 kom han i modvind i en sag, hvor han sammen med ministerkollegaen Ane Halsboe-Jørgensen (S) brød coronareglerne ved sammen med deres partnere at fjerne afspærringer, så de kunne sidde ved siden af hinanden under en forestilling i Operaen.

Den slags flugtede meget dårligt med Mette Frederiksens bøn om at udvise samfundssind, og Peter Hummelgaard måtte gå bodsgang.

»Det er klart, at jeg som minister har et særligt ansvar for at overholde reglerne der, hvor man er,« skrev han til B.T.

Privat er Peter Hummelgaard gift med Sara Vad Sørensen, der er tidligere særlig rådgiver for Mette Frederiksen. Parret bor på Amager og har to døtre sammen.

/ritzau/