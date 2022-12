Kæmpe sejr for Messerschmidt: Frifundet

Anklageskriftet drejede sig om mulig uberettiget udbetaling af 98.835 kr. i EU-støttemidler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015. Penge, som ifølge anklagemyndigheden, alene gik til at betale for et almindeligt DF-sommergruppemøde på Color Hotel Skagen.

En enig byret lægger imidlertid til grund, at der fandt en »mere koncentreret drøftelse af europapolitiske emner« sted på sommergruppemødet.

Desuden når retten frem til, at Morten Messerschmidt ikke har »afgivet eller foranlediget«, at der over for det europæiske parti Meld »blev afgivet urigtige eller vildledende oplysninger med fortsæt til at opnå uberettiget udbetaling af støtte fra Meld.«